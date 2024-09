Vers une fin de saison pour Rodri ?

City a-t-il perdu le titre ?

Sorti sur blessure dimanche à 20 minutes de la fin du match face à Arsenal (2-2), Rodri en sait désormais un peu plus. Le milieu de terrain espagnol de 28 ans a subi des premiers examens ce lundi pour déterminer la gravité de sa blessure et les résultats ne sont pas du tout rassurants. Selon le média espagnol AS, le Citizen est victime d’une déchirure des ligaments croisés du genou droit.

Un nouveau motif de grève

En attendant des examens plus approfondis qui se dérouleront cette semaine, le champion d’Europe espagnol dit pour le moment adieu à sa saison. Lui qui se plaignait il y a quelques jours de la surcharge du calendrier (il a joué une soixantaine de matchs la saison passée) et évoquait une potentielle grève des footballeurs, vient tout juste d’en subir les conséquences.

Bon courage à Pep : il va falloir se trouver un moteur d’urgence.

Arsenal : de vice-champion à champion du vice ?