Pourquoi Rodri brandit la menace d'une grève des joueurs

Décidément, les footballeurs se sont passés le mot, ce mardi.

Quelques heures après Alisson Becker et Marquinhos, c’est Rodri qui a vidé son sac concernant le calendrier de plus en plus chargé face auquel les footeux sont confrontés. Avant l’entrée en lice de Manchester City contre l’Inter en Ligue des champions, mercredi, le milieu de terrain mancunien s’est lâché en conférence de presse. Avec 60 matchs officiels disputés la saison passée, l’Espagnol a tiré la sonnette d’alarme. « Entre 40 et 50 matchs, un joueur peut évoluer au plus haut niveau. Ensuite vous diminuez, car ce n’est pas possible de maintenir son niveau physique. » Et forcément, tout cela a des conséquences sur le spectacle proposé.

Sport ou business, il va falloir choisir

« Si les gens veulent voir du meilleur football, il faut que les joueurs puissent se reposer. Plus le nombre de matchs augmente, plus le niveau et la qualité baisse. Nous devons prendre soin de nous, car nous sommes les personnages principaux de ce sport, ou de ce business, peu importe comment vous l’appelez. »

Mais contrairement à ses nombreux collègues qui n’ont fait que déplorer la situation, le milieu de terrain compte bien faire bouger les choses. L’option d’une grève générale des joueurs reste une possibilité. « Si cela continue comme ça, à un moment donné, on aura pas d’autres choix. En tout cas, c’est quelque chose qui nous inquiète car nous sommes ceux qui souffront. »

Sur la barricade avec Rodri.

