Marquinhos tacle Adrien Rabiot

Tir groupé.

Invité ce mardi en conférence de presse à la veille du premier match de Ligue des champions face à Gérone, le capitaine parisien Marquinhos a en a profité pour donner son avis sur le calendrier à rallonge des footballeurs et le manque de vacances, tout comme son coéquipier en sélection nationale brésilienne Alisson Becker, le portier de Liverpool. « C’est beau d’avoir plus de matchs, mais c’est un calendrier très chargé, ça enchaîne vraiment. On a un bon groupe, une belle équipe, le coach arrive à gérer l’intensité des matchs. La nouvelle formule amène plus de matchs de haute intensité et ça demande beaucoup plus physiquement et mentalement. »

Des problèmes en tous genres

Un rythme que le défenseur central de 30 ans (seulement) ne juge pas tenable sur la durée : « Il va falloir que tout le monde s’assoit à un moment donné pour avancer dans la bonne direction. C’est le foot qui va perdre s’il commence à y avoir des problèmes ».

Un argumentaire bien plus soigné qu’au moment de répondre à une question sur le transfert d’Adrien Rabiot à l’OM., a été moins prolixe. « Pas de commentaire », a répondu froidement Le Brésilien, qui a joué 158 matchs avec le milieu entre 2013 et 2019.

Le Duc aura tout intérêt à mettre des bons protège-tibias le 27 octobre, à l’occasion du premier Classique de la saison.

