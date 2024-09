Rabiot à l'OM : la surprise du Duc

Pendant que la France du football peinait ce dimanche soir à se passionner devant un Lens-Lyon logiquement bouclé sur un 0-0, certains internautes se sont peut-être consolés sur X en se prenant au jeu d’un feuilleton express : celui d’Adrien Rabiot possiblement de retour en Ligue 1, et plus précisément à l’OM. La rumeur a enflé sur les coups de 20 heures, et personne ne s’attendait à ce que tout s’accélère si rapidement. Deux heures plus tard, le dossier était déjà bouclé avec un tweet du compte officiel du club phocéen annonçant un accord de principe avec le chevelu pour son arrivée sur la Canebière. Ce qui a de quoi intriguer, mais ce qui affirme surtout encore un peu plus les grandes ambitions marseillaises cette saison.

Marseille passe un cap

Du côté du joueur, il était devenu urgent de prendre une décision. La semaine passée, Didier Deschamps avait déjà mis un petit coup de pression au joueur en lui faisant comprendre que sans club, il serait impossible de jouer avec les Bleus. « C’est une situation embarrassante, je dis cela car il avait le choix à l’échéance du contrat. Il a été sollicité par plusieurs équipes et pour le moment, il n’a pas décidé. J’espère qu’il va choisir rapidement un club qui pourra le ramener avec nous. » Alors, que faire pour Rabiot ? Selon L’Équipe, le milieu de terrain avait plusieurs offres sur la table provenant de clubs européens. Mais d’après RMC Sport, l’international français a privilégié Marseille, quitte à consentir à d’importants efforts financiers pour rendre ce deal possible.

Difficile d’imaginer que le joueur n’ait pas eu un minimum de garanties sur un temps de jeu important, même s’il arrive dans un secteur où l’OM dispose d’une pelletée d’options (Pierre-Émile Höjbjerg, Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Ismaël Koné…). Reste à savoir dans quelle condition physique se trouve l’ancien joueur de la Juve, lui qui n’a donc plus pris part au moindre match de football depuis le 9 juillet 2024 (date de l’élimination de la France face à l’Espagne, lors de l’Euro). Quoi qu’il en soit, du côté du club, l’arrivée de Rabiot ressemble au bouquet final d’un mercato marseillais réussi (même sans coupe d’Europe) et qui prouve justement que Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent retrouver ces joutes dès la saison prochaine.

De quoi revigorer l’inimitié PSG-OM ?

Ce nouveau mariage a de quoi surprendre et peut même faire sourire, quand on se rappelle que Rabiot était considéré comme le titi parisien par excellence de 2012 à 2019. En réalité, il s’agit d’une union pas forcément si étrange puisque le joueur était supporter de l’OM durant sa jeunesse (comme So Foot l’a révélé, dans son édition de février 2019). On imagine volontiers que les supporters parisiens accueilleront la nouvelle telle une trahison ultime, à la hauteur peut-être de celle qu’ont connu les supporters marseillais en découvrant le partenariat entre le PSG et Pernod Ricard début septembre.

Ce début d’exercice 2024-2025 a, en tout cas, confirmé ce qu’on pouvait attendre avant le début de la saison : Paris et Marseille semblent être les deux formations les mieux armées pour se titiller tout au long de l’année en haut du classement, et cette nouvelle pourrait redonner encore un peu plus d’intérêt à cette rivalité qui retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Une date est déjà à cocher dans le calendrier : le 16 mars 2025, ce sera le prochain PSG-OM.

Quand Adrien Rabiot était pour l’OM...