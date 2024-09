Quand Adrien Rabiot était pour l’OM…

Avant d’être formé au PSG, Adrien Rabiot a porté les couleurs de l’US Créteil Lusitanos jusqu’à ses 13 ans.

Et à l’époque, ses coéquipiers sont formels : Adrien en pinçait plus pour l’OM que pour le PSG du numéro 9 et capitaine Pedro Miguel Pauleta ! C’est en tout cas ce que dévoilait Abdelhak Benaniba, ancien coéquipier du milieu de terrain dans le 94, dans le magazine So Foot #163 : « Lors des Clásicos, il était clairement pour l’OM. » Un autre des coéquipiers de Rabiot à l’USCL, Jacky Locko, ne disait pas autre chose : « Il était à fond derrière eux. »

Une chose est sûre, la famille Rabiot n’était pas à fond derrière le PSG, puisque la mère, Véronique, a tenté par tous les moyens d’éviter que son fils soit formé à Paris. Après un crochet par le centre de formation de Manchester City, puis un autre à Pau, Véronique tente de court-circuiter l’ANS signé avec le PSG (accord de non-sollicitation, un contrat aspirant pour mineurs qui interdit à d’autres clubs pros de draguer le joueur ou sa famille) en proposant les talents d’Adrien à certains clubs espagnols.

Au printemps 2009, Jacky Mariz, dirigeant du Pau FC et ami de Véronique, organise ainsi une petite tournée en Catalogne pour que le jeune Francilien puisse être détecté par des scouts locaux. « L’idée, c’était que son fils soit repéré par les Espagnols, indique le Béarnais dans les colonnes de So Foot. Malgré ce fameux ANS signé avec le PSG, Véronique m’avait juré sur la tête de ses trois enfants qu’Adrien n’irait jamais au PSG. »

Pour comprendre les zones d’ombre d’Adrien Rabiot et les raisons qui ont toujours poussé son clan à ne jamais vraiment faire confiance au PSG, lisez l’enquête publiée dans le So Foot 163.

