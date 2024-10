Le Paris FC sur le point de rêver plus grand

À la lutte pour devenir ce fameux deuxième club de Paris derrière le PSG, le Paris FC est sur le point de changer d’ère, avec l’arrivée annoncée des propriétaires de LVMH et de Red Bull.

La nouvelle n’était pas vraiment une surprise pour les quelques suiveurs du Paris FC : le club parisien va changer d’actionnaire majoritaire. C’était une question de semaines seulement, puisque son actuel propriétaire et président depuis 2012, Pierre Ferracci, avait déjà annoncé dans les colonnes de L’Équipe en septembre sa volonté de laisser « de nouveaux investisseurs prendre le relais ». L’identité des intéressés a finalement été dévoilée ce mercredi par le quotidien, une information que So Foot est en mesure de confirmer : il s’agit de la famille Arnault, associée au groupe autrichien Red Bull. Une annonce majeure pour le football francilien, tant l’avènement d’un deuxième club capable de rivaliser avec le local PSG était attendu par beaucoup.

Un investisseur local pour un club avec un ADN

Le timing de la passation de pouvoir est lui aussi respecté, puisque Pierre Ferracci voulait boucler l’affaire « avant la fin de l’automne ». Saison encore en cours, du moins officiellement, au calendrier. Dans la liste des promesses tenues par celui qui détient 52% des parts du club viennent aussi celle de voir le PFC « prendre une autre envergure », ainsi que celle de vendre à des « investisseurs français et/ou européens ». Le président souhaitait que perdure « l’ADN du Paris FC », à savoir ses racines populaires, sa formation, le respect des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques, ainsi qu’un effort conséquent concernant le football féminin.

Le tandem LVMH-Red Bull s’est donc engagé vis-à-vis de Pierre Ferracci, qui conservera 30% des parts du club jusqu’à la saison 2026-2027, à respecter ces exigences. Exit donc des fonds saoudiens ou d’obscurs fonds d’investissement venus d’ailleurs sur le globe. La famille Arnault, propriétaire du groupe de luxe et de spiritueux mondial LVMH, investit de façon personnelle dans le club via une holding, à hauteur de 55%, quand le groupe Red Bull complète avec 15%. L’homme le plus riche de France, avec 200 milliards d’euros dans sa besace, a ensuite prévu de racheter les parts de Ferracci, pour cumuler 85% du capital du Paris FC. Voilà pour le côté comptable.

De voisin à rival du PSG ?

D’un point de vue pratique, Bahreïn, actionnaire à hauteur de 20% arrivé en 2020, reste sponsor maillot pour le moment, mais devrait, comme c’est déjà le cas pour deux holdings anglo-sri-lankaise et américaine, débarrasser le plancher. LVMH pourrait même à terme remplacer le royaume du golfe Persique. Côté sportif, le Paris FC va continuer d’élever ses standards. Après les recrutements de Jean-Philippe Krasso et Maxime Lopez cet été, l’objectif est évidemment une montée en Ligue 1… mais pas seulement. L’Équipe indique que les nouveaux propriétaires ne souhaitent pas rivaliser immédiatement avec leur voisin qatari du PSG, mais que la volonté est d’abord de s’installer durablement en Ligue 1 avant de disputer la Ligue des champions dans quelques années. Entre 100 et 200 millions d’euros devraient être alloués à cette mission.

Un projet bien alléchant sur le papier, pour un club qui dispute toujours ses matchs à domicile sur la pelouse mal en point du stade Charléty, mais qui pourra compter sur le nouveau boss du football nommé à la tête de la galaxie Red Bull, Jürgen Klopp, pour structurer ses ambitions. Avant de quitter définitivement le navire, Pierre Ferracci a un dernier rêve : celui de voir le Paris FC jouer au stade Jean-Bouin la saison prochaine, après avoir changé la pelouse synthétique pour une naturelle et négocié la concession avec le Stade français. Une façon aussi de se rapprocher du PSG, au moins géographiquement, puisqu’il n’aura plus qu’à traverser la route pour se rendre au Parc des Princes.

