Camavinga, le sourire des Bleus

Il est arrivé pieds nus dans ses claquettes, au bord de la pelouse de la Boszik Aréna de Budapest, avec la décontraction qui le caractérise, sur le terrain comme en dehors, après une prestation remarquée contre une faible équipe d’Israël (1-4), ce jeudi soir. Sur le plateau de TF1, Eduardo Camavinga a succédé à Didier Deschamps pour débriefer une rencontre étrange, mais qui l’aura vu marquer son deuxième but en sélection, après celui spectaculaire face à l’Ukraine au Stade de France, il y a presque quatre ans jour pour jour (une victoire 7-1 en pleine crise sanitaire, le 7 octobre 2020). Celui du soir en Hongrie doit beaucoup Omri Glazer et à ses gants en peau de pêche, tant la frappe du milieu français semblait destinée à finir sa route dans sa niche. « C’était fait exprès, tout était calculé, se marrait le buteur au micro du diffuseur. Même moi, j’étais surpris du but, car j’ai vu qu’il était sur la trajectoire. Un but reste un but, on prend. »

Une récompense en avance pour le Madrilène, qui s’est ensuite imposé comme l’un des Français le plus en vue et le plus inspiré dans une partie manquant souvent de rythme. En duo avec son compère de la Casa Blanca, accessoirement son capitaine à cette occasion, Camavinga a pris ses aises, en jouant vite et bien, la plupart du temps. Vers l’avant aussi, comme lorsqu’il a touché Christopher Nkunku à l’entrée de la surface sur l’action du deuxième pion tricolore. Son carton précoce (18e) et ses quelques pertes de balle (10) ne l’ont pas empêché de régner au milieu, grâce à sa conduite de balle et ses projections quasi-permanentes. Il n’est pas question de s’enflammer : Mahmoud Jaber et Mohammad Abu Fani n’étaient pas les plus gros clients à se coltiner, Israël n’était pas un adversaire redoutable et, pourtant, Camavinga a la panoplie pour devenir l’un des visages de cette nouvelle génération bleue.

Une promesse qui doit s’imposer comme un taulier

Les plus grincheux viendront rappeler qu’il n’avait pas eu le même rendement une semaine plus tôt, à Pierre-Mauroy, où il a été moins rayonnant dans la zone de Benjamin André et Ayyoub Bouaddi (malgré un gros volume de jeu et une certaine solidité dans les duels). Les autres rappelleront qu’il a disputé ce jeudi soir son troisième match depuis qu’il a guéri son genou et, qu’à seulement 21 ans, Camavinga poursuit son apprentissage, saison après saison. Il fait pourtant partie des meubles dans cette équipe de France, où il avait débarqué dans la peau d’une jeune promesse du Stade rennais, deux mois avant de fêter sa majorité, en septembre 2020. Ce qui ne l’avait pas empêché de reprendre une petite cure d’humilité en allant se faire les dents chez les Espoirs (ce qui devrait être réservé à Warren Zaïre-Emery, d’ailleurs), disparaissant des petits papiers de Didier Deschamps pendant près de deux ans, d’octobre 2020 à septembre 2022.

Voilà Camavinga installé dans le groupe France, sans encore se poser comme un titulaire indiscutable dans la tête du sélectionneur, qui l’a fait démarrer la moitié du temps sur les dix dernières rencontres pour lesquelles il pointait le bout de son nez sur la feuille de match. Il n’est plus le couteau-suisse préféré de Carlo Ancelotti ou de Deschamps, celui qui pouvait régulièrement dépanner comme latéral gauche, mais de plus en plus une évidence pour animer un milieu de terrain, où les différents concurrents ont des profils très proches dans le réservoir tricolore. Camavinga, porté par sa qualité technique et une certaine élégance dès que le ballon lui arrive dans les pieds, a les qualités pour sortir du lot et apporter autre chose à cette équipe de France. Un peu plus de créativité, un peu plus de jeu, un peu plus d’intentions offensives, même si tout cela reste à confirmer dans les grands soirs et face aux meilleurs milieux.

Ce soir, c’était une belle opportunité, sachant que c’est la nouvelle génération qui arrive. Eduardo Camavinga au micro de TF1

À 21 ans, Camavinga n’est plus un gamin ni un type inexpérimenté : on parle d’un joueur à 22 capes dans la poche, deux compétitions internationales (dont une bonne entrée en finale de Coupe du monde), bientôt 150 apparitions avec le Real Madrid et même deux Ligues des champions dans la besace. C’est déjà colossal et ce sont aussi les premiers fruits d’un quotidien au sein du plus grand club du monde, où l’on apprend plus vite et mieux qu’ailleurs, surtout quand les copains dans son secteur de jeu s’appellent Toni Kroos ou Luka Modrić. De l’or dans les pieds et de la bonne humeur à revendre, dans une période où les Bleus se cherchent des nouveaux leaders et leurs supporters des nouveaux chouchous. « Dès le premier jour et la première sélection, le but c’était de s’imposer, assurait-il sans lâcher son habituel sourire colgate. Ce soir, c’était une belle opportunité, sachant que c’est la nouvelle génération qui arrive. » Camavinga peut sans doute prétendre en devenir l’un des visages.

