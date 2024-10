Lille croque le Real Madrid

Opposé au Real Madrid ce mercredi soir à Pierre-Mauroy en Ligue des champions, Lille n’a jamais vraiment tremblé et l’a emporté (1-0). Les fameux grands soirs.

Lille 1-0 Real Madrid

But : David (45e+2, SP) pour le LOSC

Pour son retour en Ligue des champions à Pierre-Mauroy, Lille défiait l’ogre Real Madrid ce mercredi. L’ogre aura en réalité été vêtu de rouge, tant le LOSC a maîtrisé son sujet, annihilé le pauvre jeu adverse et empoché une victoire plus que logique (1-0). Et Genesio a signé un nouveau grand coup européen, une spécialité décidément.

La muraille LOSC

Premiers acteurs à se mettre en scène, les supporters lillois se sont montrés à la hauteur de l’événement en son et en image. De quoi chauffer leurs joueurs, loin d’être intimidés par les Madrilènes. Ce sont pourtant les hommes de Carlo Ancelotti qui se procurent la première demi-occasion de la partie, signée Vinícius Júnior d’un tir rasant, capté par Lucas Chevalier (6e). Pauvre en situations, la rencontre a légèrement été animée par le départ en solo d’Endrick, dont le tir croisé au point de penalty a de nouveau trouvé le portier nordiste sur sa route, cette fois du poitrail (19e). L’orage est passé pour le LOSC et le jeune Ayyoub Bouaddi, véritable régulateur au milieu de terrain qui fêtait ses 17 ans. Dans le bon rythme, les locaux ont ainsi chauffé les gants d’Andriy Lunin avec Jonathan David, d’abord de la tête puis d’une volée, envoyée au rebond, mais toujours bien repoussée par l’Ukrainien (25e). Partie remise.

JONATHAN DAVID OUVRE LE SCORE POUR LILLE ! Le Lillois ne tremble pas et convertit son pénalty après une main de Camavinga 😍#LOSCRMA | #UCL pic.twitter.com/yeHdiMcXJK — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2024

Jusqu’au temps additionnel. Sur un coup franc enroulé d’Edon Zhegrova, Eduardo Camavinga n’a effectivement pas eu le temps de coller ses mains au corps que le ballon lui est tombé dessus : penalty. Exercice favori de David, la sentence a été aisément transformée par ce dernier (1-0, 45e+2), permettant à Villeneuve-d’Ascq d’exploser. Pierre-Mauroy savoure et Zhegrova s’amuse, au point de frôler le break avec un nouveau ballon enveloppé, pas loin du poteau droit de Lunin (54e). L’inverse de Merengues totalement apathiques, dont les longs ballons balancés dans le vent – malgré l’entrée de Kylian Mbappé, revenu de blessure – n’ont fait qu’illustrer ce non-match. Il a d’ailleurs fallu attendre les cinq dernières minutes pour voir le Real Madrid se (re)montrer menaçant, avec Antonio Rüdiger et Jude Bellingham, frustrés sur leurs coups de casque par Tiago Santos et Chevalier (85e). L’Allemand subira le même sort devant le gardien dans la foulée (87e). La dernière balle de match d’Arda Güler, également de la tête, n’y changera rien (89e). Le LOSC a scalpé les garçons de la Maison-Blanche.

Lille (5-3-2) : Chevalier, Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Bakker (Meunier, 88e), Tiago Santos – Cabella (Sahraoui, 72e), Bouaddi, André – Zhegrova, David. Entraîneur : Bruno Genesio.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Mendy, Rüdiger, Militão, Carvajal (Fran García, 46e) – Bellingham, Camavinga (Güler, 67e), Tchouaméni – Valverde, Vinícius Júnior, Endrick (Modrić, 57e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

