Pronostic Real Madrid Majorque : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne

Le Real Madrid en patron face à Majorque

Le Real Madrid a connu quelques résultats décevants lors de la première partie de saison? mais est pour le moment toujours dans le coup dans toutes les compétitions. En Liga, la Maison-Blanche a profité du passage à vide du FC Barcelone pour prendre les commandes avec l’Atléetico. Sur la scène européenne, les Madrilènes se sont replacés en C1 après leur succès contre l’Atalanta Bergame. De plus, les hommes d’Ancelotti ont fait le job lors de la finale du Mondial des clubs en s’imposant face à Pachuca (3-0). Critiqué pour son début de saison, Kylian Mbappé est monté en puissance pour finir l’année 2024 sur une bonne dynamique. Le week-end dernier, le Real reprenait avec un déplacement à Valence. Mené rapidement au score, le club merengue a ensuite vu Bellingham rater un penalty puis a vu Vinícius être exclu. Malgré ces faits de jeu contraire, le Real a trouvé les ressources pour s’imposer grâce à l’anglais Bellingham, buteur dans le temps additionnel. En début de semaine, la Maison-Blanche avait un 1er tour de Coupe tranquille face à une D4, parfaitement négocié (0-5). Lors de cette rencontre, Mbappé a été préservé en prévision de cette demi-finale de Supercoupe. Il a inscrit 4 buts sur les 6 derniers matchs qu’il a joués.

En face, Majorque dispute cette demi-finale de Supercoupe car il fut finaliste malheureux de la Copa del Rey l’an passé face à l’Athletic Bilbao. Le club des Baléares a réussi une première partie de saison intéressante en Liga, conclue à la 6e place. Actuellement, Majorque accuse 6 points de retard sur le 4e, Bilbao. Pour terminer l’année 2024, les partenaires de Sergi Darder se sont imposés contre Girona et Getafe. En revanche, les Insulaires se sont fait surprendre en Coupe d’Espagne par une formation évoluant dans les divisions inférieures, Pontevedra (3-0). Dans cette formation, on retrouve Larin, Asano, Valery ou Prats. Depuis maintenant plusieurs semaines, le Real monte en puissance et devrait le confirmer lors de cette demi-finale de Supercoupe face à une formation de Majorque qui reste sur une sévère défaite en Copa del Rey.

Mbappé, débuts tendres