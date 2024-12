Les supporters du LOSC à fond pour convaincre Jonathan David

Nom d’un chien !

Ce mercredi, le LOSC s’est imposé devant son public face au Sturm Graz (3-2) au bout d’un match à rebondissements. S’il n’a cette fois pas marqué, Jonathan David ne s’est pas privé pour aller célébrer la victoire et surtout la qualification pour les play-off, au minimum, devant les supporters du kop Dogues Virage Est.

« Des discussions sont toujours en cours »

Les fans lillois en ont profité pour faire passer un message assez clair : ils espèrent voir l’attaquant canadien prolonger son bail dans le Nord, alors que son contrat prend fin en juin prochain. Ils ont donc scandé « David, prolonge ! » et présenté une banderole pour le remercier : « Jona, merci pour toutes ces années de buts et de loyauté. »

Jonathan David, une légende du LOSC célébrée par ses supporters 🗽❤️ pic.twitter.com/l2wOjcir4r — LOSC (@losclive) December 12, 2024

En zone mixte, le président Olivier Létang a rappelé que l’ancien numéro 9 de Genk possédait une clause de prolongation potentielle dans son contrat et que « des discussions sont toujours en cours ». Ces derniers peuvent savourer, eux qui ont vu passer beaucoup d’attaquants ces dernières années, mais à chaque fois de manière très brève, jamais plus d’une saison et demie ou deux, à l’image de Victor Osimhen, Rafael Leão ou encore Loïc Rémy.

Au club depuis bientôt cinq ans, le buteur canadien a dépassé la barre des 100 buts face à Brest vendredi dernier, devenant le 3e meilleur buteur de l’histoire du LOSC. Le club et le joueur ont écrit une véritable histoire d’amour commune, comme en témoignent les supporters.

On connaît l’histoire : il va être annoncé sur le départ pendant tout l’été, puis va finalement rester pour marquer sa valise de buts et de penaltys. On a bon ?

