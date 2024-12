Mitchel Bakker, back dans les bacs

Il y a les fameux « joueurs de collectif » et il y a Mitchel Bakker. 56 secondes après sa sortie contre Sturm Graz, alors que le score était encore nul et qu’il venait de signer 80 bonnes minutes, il aurait pu faire preuve d’égoïsme, ne pas taper dans la main de Bruno Genesio et se mettre une serviette sur la tête au fond du banc de touche comme tant d’autres. Mais il était encore debout, bras en l’air et gorge déployée, pour célébrer comme il se doit le but de la victoire de Hákon Haraldsson, le gars qui venait tout juste de le remplacer, plus qu’il n’avait exulté sur sa propre réalisation. Celle-ci, sa première en vingt matchs de Ligue des champions, était pourtant primordiale en donnant deux buts d’avance au LOSC et ponctuait une première mi-temps cohérente de sa part.

Kylian Mbappé m’avait dit beaucoup de bien de lui aussi au niveau de la personnalité. Il m’a dit qu’il était aimé par tout le monde dans le vestiaire. Olivier Létang

Dans un poste inhabituel d’ailier droit en faux pied, il a donné raison à son entraîneur en se montrant percutant sur le flanc et disponible dans l’axe pour libérer de l’espace. Sans avoir le même style qu’Edon Zhegrova ou Haraldsson, « Mitch » a tout de même été capable de combiner dans les petits espaces. Une aptitude qu’on ne soupçonne difficilement lorsqu’on jette un premier regard sur ce joueur assez grand, costaud, mais fin et rigide au possible. Ses pas chassés pour se replacer sur l’aile n’ont pas beaucoup plus de grâce que son grand pont laissant d’abord imaginer un contrôle bien trop long (70e). Son but du pointu, lui, peut au moins être confondu avec un extérieur. Avec ses golfes dégarnis et les quelques cheveux blond vénitien qui restent, il faut dire qu’on ne lui donne pas vraiment 24 ans non plus.

À la relance après son passage raté à Paris

À son jeune âge, le latéral ailier a déjà un CV bien rempli avec des passages au Paris Saint-Germain, au Bayer Leverkusen et à l’Atalanta, après une formation à l’Ajax Amsterdam. Les supporters parisiens ont dû se frotter les yeux en voyant Lille aligner Thomas Meunier et Mitchel Bakker dans le même couloir, mercredi, mais le temps où le second était surnommé « Michel Boulanger » est désormais bien loin. Pas broyé par ses deux saisons ratées au PSG, il s’est relancé dans un Bayer en pleine mutation, tout en s’améliorant dans le dernier geste, avant de ronger davantage son frein sur le banc de la Dea, victorieuse en Ligue Europa. Actuellement prêté par le club italien, sans option d’achat, il pourrait revenir plus fort avec ce nouveau rôle développé dans le Nord, surtout qu’il a le don de laisser un bon souvenir partout où il passe. « Kylian Mbappé m’avait dit beaucoup de bien de lui aussi au niveau de la personnalité. Il m’a dit qu’il était aimé par tout le monde dans le vestiaire. C’est quelqu’un de très drôle, d’ailleurs », a confirmé Olivier Létang à L’Équipe après sa bonne performance face à Sturm Graz.

Sous les ordres de Pep Genesio, le Néerlandais est désormais constamment porté vers l’attaque. Même en tant que latéral gauche, il s’est illustré par sa capacité à marquer, avec deux jolis buts au compteur en Ligue 1 contre Toulouse (2-1) et à Nice (2-2). Une fois le chemin des filets retrouvés, le gaucher s’est gentiment fait chambrer par Rémy Cabella : « Je n’arrête pas de lui dire d’arrêter de tirer sur le gardien. Fais-nous quelque chose. En plus, il a des qualités, notamment de très bonnes qualités techniques. Il a mis un but magnifique et il faut aussi le féliciter. Ce n’est pas facile d’être sur le banc, de jouer, et de répondre présent de cette façon. » Arrivé blessé, celui qui avait fait plus de quatre heures de voiture pour rencontrer Olivier Létang est devenu un joueur important de l’effectif en déjouant tous les pronostics. À l’époque de la Superligue et du foot business, Mitchel Bakker montre qu’on a encore le droit d’être un bon joueur de clubs de seconde zone et de la jouer collectif.

Bruno Genesio reste exigeant après le succès du LOSC