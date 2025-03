Bruno Retailleau déplore des violences en marge de Lille-Lens

La voie d’une réconciliation semble très lointaine.

Ce dimanche soir, la rencontre Lille-Lens (1-0) a été entachée de violences entre supporters lensois et CRS. Sur son compte X, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a annoncé qu’elles ont débouché sur une vingtaine d’interpellations effectuées par les forces de l’ordre. Pour la plupart, il s’agirait probablement de supporters lensois ayant utilisé des fumigènes. La situation a provoqué la colère du haut fonctionnaire, qui accuse directement les clubs.

« Les CRS ont subi des violences inacceptables qui entachent, comme quasiment chaque week-end, l’image du football. Ceux qui, y compris parmi les élus ou les dirigeants de club, font preuve de complaisance envers les auteurs de violences sont en partie responsables de cette situation », a-t-il réagi ce dimanche soir. Une prise de parole brûlante, quand on connaît son vaste projet de dissolution de plusieurs groupes de supporters et la vague de contestation qui s’est propagée ce week-end dans les tribunes de France.

Ce soir encore, les forces de l'ordre font face à des supporters violents lors du match Lens-Lille. Il a déjà été procédé à une vingtaine d'interpellations. Les CRS ont subi des violences inacceptables qui entachent, comme quasiment chaque week-end, l'image du football. Ceux qui,… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) March 30, 2025

Des suspicions d’agressions sexuelles aux fouilles

En plus de ces violences (et d’une banderole lilloise de mauvais goût), plusieurs autres faits ont été relevés, dont des suspicions d’agressions sexuelles lors des fouilles aux entrées sur des fans du RC Lens, non évoquées dans le post du premier flic de France. Elles auraient abouti à un début d’échauffourées, menant ensuite vers les incidents évoqués et les interpellations.

Selon les premières informations, les 20 interpellations seraient en réalité, côté lensois, une dizaine d'amendes pour pyrotechnie et une interpellation pour consommation de cannabis. Il y aurait eu aussi des tensions à la fouille sur des supportrices dont l'intimité a été… https://t.co/t4U7h4qQJh — Pierre B. (@Pierre_B_y) March 30, 2025

Lucas Chevalier touché et « un peu gêné » par le tifo lillois