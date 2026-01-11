Naples et McTominay reviennent sur l'Inter

Inter 2-2 Naples

Buts : Dimarco (9e) et Çalhanoğlu (SP, 73e) pour l’Inter // McTominay (26e et 81e) pour le Napoli

Expulsion : Conte (71e) côté milanais

Un choc, un vrai. Qui permet de voir qu’Alain Boghossian et Antonio Conte sont sur la même longueur d’onde. « Personnellement, en tant qu’ancien joueur, je dirais qu’il n’y a pas penalty », a commenté le premier à propos du geste d’Amir Rrahmani sur Henrikh Mkhitaryan. Le second, lui, a été plus direct : il a menacé le quatrième arbitre, et s’est fait expulser.

Juste avant, Alessandro Bastoni avait envoyé une magnifique reprise au-dessus, mais Mkhitaryan était resté à terre. L’arbitre a sifflé penalty, joliment transformé par Hakan Çalhanoğlu (2-1, 73e).

🔥 | DÉPART CANON de l’@Inter ! Intarissable, Dimarco ouvre le score dès la 10e minute ! 💥🎯 ​​ Profitez du Pass Mi-Saison DAZN + Ligue 1+ à 99€ ici : https://t.co/zipauAD0bj !📲 #InterNapoli pic.twitter.com/lgc9Njomkj — DAZN France (@DAZN_FR) January 11, 2026

Ce but avait tout du tournant de la saison de Serie A. Il aurait permis à l’Inter de compter sept points d’avance sur Naples, mais c’était sans compter Scott McTominay. Le plus Napolitain des Écossais a inscrit un doublé, dont l’égalisation, d’une belle reprise (2-2, 73e). Mkhitaryan a trouvé le poteau (90e +3) et ce soir, le champion en titre n’est qu’à quatre points de son rival.

La course commence maintenant.

Naples bordélise l’Inter et passe leader