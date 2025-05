Un scénario fou est possible entre l’Inter et Naples pour décider du titre de champion d’Italie

Le dernier bastion du suspense.

Deux des cinq grands championnats ont déjà tiré leur révérence (Bundesliga et Ligue 1), deux autres connaissent déjà leur champion (Liga et Premier League), seule l’Italie résiste et nous offre une lutte acharnée pour le Scudetto. Le Napoli et l’Inter se livrent une bataille sans merci depuis quelques semaines, et le vainqueur sera désigné ce week-end.

Un « spareggio » peu probable, Naples en bonne position

Depuis trois ans, la Lega a instauré une règle simple : si les deux premiers terminent avec le même nombre de points, alors une finale sera à jouer entre eux, appelé un « spareggio ». Le match fou entre l’Inter et la Lazio ce dimanche aurait pu offrir aux Milanais la place de leader, avant que Pedro ne transforme son penalty à la 90e minute et arrache le match nul, 2-2. Un vrai regret, surtout que Naples a été tenu en échec à Parme (0-0). Les Napolitains sont toujours premiers avec 79 points, suivis de très près par les Nerazzurri qui en comptent 78.

Tout se jouera donc non pas samedi ou dimanche comme les huit autres rencontres de Serie A, mais vendredi à 20h45. Les hommes d’Antonio Conte ont leur destin entre leurs pieds et reçoivent Cagliari, 14e du championnat. De son côté, l’Inter voyagera chez les boss du ventre mou, Côme, 10e. Le calcul est simple : si Naples fait un meilleur résultat que les hommes de Simone Inzaghi, alors il sera champion. En revanche, si les Interistes gagnent et que les Partenopei font un faux pas, alors le titre leur reviendra.

Et alors, ce fameux « spareggio » il arriverait quand ? Autant dire que le pourcentage de chances pour que cela se produise est faible. Il faudrait que Naples perde à domicile contre un adversaire qui s’est imposé à seulement trois reprises en dehors de ses bases. Et que dans le même temps, Côme accroche l’Inter chez lui, après s’être incliné 2-0 au match aller. En cas de finale, elle se jouerait au Stadio Olimpico le lundi 26 mai, soit cinq jours avant la finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter.

Vous savez au moins ce que vous faites vendredi soir.