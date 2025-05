Le Bayern Munich champion d’Allemagne pour la 34e fois de son histoire

Harry Kane n’est plus maudit !

Tenu en échec par le RB Leipzig ce samedi, le Bayern Munich n’aura eu que 24 heures supplémentaires à patienter avant l’officialisation de son 34e titre de champion d’Allemagne. Un an après avoir fin à l’hégémonie du Rekormeister au terme d’une saison sans la moindre défaite, le Bayer Leverkusen n’a en effet pas réussi à prolonger le (très maigre) suspense qui subsistait, concédant le nul sur la pelouse de Fribourg (2-2). Avec toujours huit points d’avance à deux journées de la fin, la bande de Vincent Kompany ne peut donc plus être rattrapée.

🏆 𝐃𝐄𝐔𝐓𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟓 🏆 Für unseren Verein, für unsere Fans, für unsere Stadt. ❤️🤍#MiaSanMeister pic.twitter.com/2k3ZKN0OPC — FC Bayern München (@FCBayern) May 4, 2025

Huitième titre de champion pour Kingsley Coman

Un bel accomplissement pour le technicien belge et ses protégés, qui retrouvent donc la recette de leur domination nationale. Le couronnement d’une saison de domination sans partage, marquée par seulement deux défaites (contre Mayence et Bochum), la meilleure attaque (93 buts en 32 journées) et la meilleure défense (32 buts encaissés) de Bundesliga. Un premier trophée dans la carrière de Harry Kane, mais également pour plusieurs joueurs arrivés au cours des deux dernières saisons, dont les Français Sacha Boey et Michael Olise. Un huitième sacre en revanche pour l’habitué Kingsley Coman et un troisième pour Dayot Upamecano.

C’est reparti pour onze ans ?

