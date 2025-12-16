S’abonner au mag
Le geste inédit et génial de Lizbeth Ovalle sacré plus beau but de l’année

Golazo, nom commun : Lizbeth Ovalle.

Le Marta Award 2025 a trouvé preneuse : Lizbeth Ovalle, 26 ans, ailière virevoltante de Tigres UANL, récompensée pour le plus beau but de l’année dans le football féminin.

La Mexicaine devient la deuxième lauréate de ce prix créé par la FIFA, après Marta elle-même. Le geste primé date du 3 mars 2025, face à Guadalajara, en Liga MX Femenil. Pas une finale mondiale, pas un match à suspense : juste du championnat, et une idée géniale.

Une aile de scorpion ?

Ce soir-là, les Tigres mènent 1-0. L’Espagnole Jenni Hermoso déborde et centre pour Ovalle, qui arrive lancée, dos au but, légèrement désaxée. Contrôle impossible, frappe classique inexistante. Elle ajuste son corps et tente une talonnade aérienne façon coup du scorpion, qui termine dans la lucarne opposée. 2-0, match plié.

Et comme si 2025 n’était pas déjà assez fou, Ovalle est devenue quelques mois plus tard la joueuse la plus chère de l’histoire, transférée à Orlando Pride pour 1,1 million de livres. Du scorpion au record mondial en une même saison. Le football, parfois, ça va très vite.

André-Pierre Gignac : une légende à plus d’un Tigre

