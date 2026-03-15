Tottenham arrache le nul à Liverpool

Liverpool 1-1 Tottenham

Buts : Szoboszlai (18e) pour les Reds // Richarlison (90e)

Toujours malade. En pleine période de doute (deux défaites sur les trois derniers matchs TCC), Liverpool a longtemps cru se relancer en dominant les débats, mais s’est fait rejoindre en toute fin de match par Tottenham lors de la 30e journée de Premier League ce dimanche (1-1).

Les Reds n’ont pourtant pas mis bien longtemps avant de prendre les commandes de la partie. Positionné à l’entrée de la surface de réparation, Dominik Szoboszlai a parfaitement enroulé son coup franc pour faire trembler les filets adverses (1-0, 18e). Déjà sa cinquième réalisation dans cet exercice cette saison. Malgré quelques fulgurances de Rio Ngumoha, le score n’évoluera pas avant la fin du premier acte.

🤩 DOMINIK SZOBOSZLAI ENCORE LUI, ENCORE UN COUP FRANC ! Le Hongrois marque son 4e coup franc de la saison en Premier League et permet aux Reds de prendre l'avantage face aux Spurs sur CANAL+ 🖥️#LIVTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/o3BEEiGdre — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 15, 2026

Richarlison, ce poison

Loin de s’avouer vaincus, les Spurs reviennent avec de meilleures intentions. Sur un long ballon de Vicario, Richarlison résiste à l’épaule face à Virgil van Dijk et oblige Alisson à réaliser une grande parade (54e). L’attaquant brésilien ne lâche pas, mais bute encore sur son compatriote malgré une belle inspiration de l’extérieur du pied droit au niveau de la demi-lune (68e). Mais ce dernier ne lâche rien et alors que les Reds pensent se diriger tranquillement vers une courte victoire, il égalise en toute fin de rencontre (1-1, 90e).

Après un duel remporté par Randal Kolo Muani sur Andrew Robertson, l’international sert Richarlison qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. C’est le 15e but concédé par Liverpool dans le dernier quart d’heure d’un match de Premier League cette saison. Malgré une contre-attaque éclair menée par Hugo Ekitiké, Liverpool ne remportera pas ce match. Ce résultat ne fait évidemment pas les affaires des hommes d’Arne Slot, qui doublent Chelsea, mais restent à deux longueurs du Big Four.

Au moins, Tudor glane son premier point avec les Spurs en championnat.