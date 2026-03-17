Le PSG a plus d’une chance sur 20 de se faire éliminer ce mardi

Ne donnez pas ces chiffres à Liam Rosenior. Selon le spécialiste des statistiques et des prédictions Opta, le PSG ne va pas choke, bien au contraire. Chelsea ne disposerait que de 5,9 % de chances de sortir les hommes de Luis Enrique en huitièmes de Ligue des champions après la claque reçue au Parc des Princes (5-2).

Tottenham aussi est bien dans la mouise : l’estimation de qualif en quarts est de 4,1 % à la suite du naufrage de mardi dernier contre l’Atlético de Madrid (5-2 aussi, bientôt l’abonnement). Mais bon, pas de quoi chouiner : c’est bien l’Atalanta et son 0,1% d’espoir qui pourrait aussi bien envoyer des plots face au Bayern et non le contraire après le score de tennis du match aller (1-6).

Gare à Liverpool, à City et au Sporting

Alors faut-il faire une croix sur les retournements de situation cette semaine ? Malgré la défaite sur la plus petite des marges à Istanbul, Liverpool reste favori (58,8 %) pour passer ce tour face à Galatasaray. Trêve de Slottise, passons au cas des soldats de Pep Guardiola. Après s’en être pris 3 sans en coller un à l’aller sur la pelouse du Real Madrid, Manchester City a tout de même de quoi brûler un cierge avec 13,4 % de chances de créer un exploit à la maison. C’est d’ailleurs la même chanson pour le Sporting Portugal (13,1 %) qui aura besoin d’un miracle pour écarter Bodø/Glimt.

Heureusement que le Bayer Leverkusen et Newcastle enquiquinent un peu Arsenal et le Barça pour faire durer le suspense.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?