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Le PSG a plus d’une chance sur 20 de se faire éliminer ce mardi
Ne donnez pas ces chiffres à Liam Rosenior. Selon le spécialiste des statistiques et des prédictions Opta, le PSG ne va pas choke, bien au contraire. Chelsea ne disposerait que de 5,9 % de chances de sortir les hommes de Luis Enrique en huitièmes de Ligue des champions après la claque reçue au Parc des Princes (5-2).
Tottenham aussi est bien dans la mouise : l’estimation de qualif en quarts est de 4,1 % à la suite du naufrage de mardi dernier contre l’Atlético de Madrid (5-2 aussi, bientôt l’abonnement). Mais bon, pas de quoi chouiner : c’est bien l’Atalanta et son 0,1% d’espoir qui pourrait aussi bien envoyer des plots face au Bayern et non le contraire après le score de tennis du match aller (1-6).
Gare à Liverpool, à City et au Sporting
Alors faut-il faire une croix sur les retournements de situation cette semaine ? Malgré la défaite sur la plus petite des marges à Istanbul, Liverpool reste favori (58,8 %) pour passer ce tour face à Galatasaray. Trêve de Slottise, passons au cas des soldats de Pep Guardiola. Après s’en être pris 3 sans en coller un à l’aller sur la pelouse du Real Madrid, Manchester City a tout de même de quoi brûler un cierge avec 13,4 % de chances de créer un exploit à la maison. C’est d’ailleurs la même chanson pour le Sporting Portugal (13,1 %) qui aura besoin d’un miracle pour écarter Bodø/Glimt.
Heureusement que le Bayer Leverkusen et Newcastle enquiquinent un peu Arsenal et le Barça pour faire durer le suspense.Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?
SW