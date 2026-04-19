Le coup de gueule de Vahid Halilhodžić contre l'arbitrage

La langue n’a pas été tourné sept fois. Alors que le FC Nantes pensait tenir un succès précieux face à Brest avant que Brendan Chardonnet ne vienne égaliser pour les Ty-Zefs dans le temps additionnel (1-1), la rencontre a été marquée par les expulsions de Dehmaine Tabibou et Vahid Halilhodžić côté Nantais.

« Je peux prendre 10 ans, j’en ai terminé avec le football »

Particulièrement remonté contre le corps arbitral et en particulier contre Guillaume Paradis qui a finalement expulsé Tabibou après avoir consulté la VAR, Vahid Halilhodžić n’a pas hésité à lancer un « Vous n’avez pas honte ? » à sept reprises en direction des hommes en noir. Interrogé par Ligue 1+, le tacticien nantais n’a pas hésité à aller encore plus loin en expliquant qu’il ne comprenait absolument pas comment un carton rouge avait pu être sorti sur cette action et assurant qu’une suspension ne l’inquiétait absolument pas.

😨 "𝑱𝒆 𝒑𝒆𝒖𝒙 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 10 𝒂𝒏𝒔, 𝒋𝒆 𝒎'𝒆𝒏 𝒇𝒐𝒖𝒔, 𝒋'𝒆𝒏 𝒂𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆́ 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒐𝒕𝒃𝒂𝒍𝒍" Vahid Halilhodžić livre des mots très forts ! pic.twitter.com/ynLXCwq8zr — L1+ (@ligue1plus) April 19, 2026

« Je suis en colère, je ne comprends pas ce carton rouge. De toute façon, toutes les décisions arbitrales je n’ai pas toujours compris. C’est un jeune arbitre, il m’a dit « il ne faut pas trop parler parce que tu peux encore être suspendu ». Mais je m’en fous, je peux même prendre 10 ans parce que j’en ai terminé avec le football. Mais quand je vois des injustices comme ça je réagis, a assuré l’ancien joueur du PSG. Je n’ai pas compris le carton rouge. J’ai appelé pour qu’on puisse m’expliquer pourquoi il y a eu ce carton rouge, il faut un petit peu de respect, il se prend pour qui ce monsieur ? » Le tacticien nantais a toutefois salué l’opiniâtreté de son équipe qui selon lui « aurait mérité de gagner ».

Résultat des courses, coach Vahid ne sera pas sur le banc nantais mercredi pour croiser le fer avec son ancienne équipe.

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