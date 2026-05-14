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En Colombie, ces fans en viennent aux mains avec les joueurs adverses

TJ
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En Colombie, ces fans en viennent aux mains avec les joueurs adverses

C’est normal en Colombie. Victorieux cette nuit sur la pelouse du Deportivo Pasto (0-2) en quarts de finale retour du tournoi d’ouverture, les joueurs du Deportivo Tolima ne s’attendaient pas à vivre une telle mésaventure. La situation a dégénéré en fin de match, et les fans des locaux sont entrés sur la pelouse pour en venir aux mains avec les joueurs adverses.

Sur les vidéos, on voit plusieurs joueurs de Tolima se précipiter vers le vestiaire pour se réfugier. Selon plusieurs médias locaux, staff comme joueurs auraient aussi été insultés et visés par des jets de bouteilles depuis la tribune. Une bien mauvaise image du foot colombien. De quoi provoquer y compris la colère des joueurs locaux, dont un qui aurait donné un coup de pied à son propre supporter.

Alors à qui la faute ? Pour l’entraîneur de Tolima, son homologue de Pasto a une claire responsabilité dans les débordements, l’accusant d’avoir encouragé un comportement favorable aux troubles. « C’est dommage qu’il ne se concentre pas uniquement sur la tactique et qu’il se laisse distraire par d’autres choses, et c’est pourquoi des comportements comme celui de la fin finissent par se produire », a-t-il déclaré après le match.

Une bien mauvaise image du foot colombien.

Retrouvez notre saga sur le fiasco des Bleus à Knysna en 2010

TJ

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