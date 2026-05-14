Ce joueur du Mans a connu quatre montées cette saison

Une saison, deux clubs, quatre titres. Voici un court résumé de la folle saison de Mathis Hamdi, défenseur du Mans, officiellement promu en Ligue 1. Celle-ci a commencé à Troyes, avant un transfert hivernal dans la Sarthe. Titularisé à la fois en pro et dans la réserve des deux équipes, le joueur a donc participé aux montées des deux clubs dans l’élite, mais aussi à celle des deux réserves troyennes et mancelles (respectivement en N2 et en N3) !

Interrogé sur cette folle statistique lors de la célébration de la montée au stade Marie-Marvingt ce mercredi, qui semble être un record, Hamdi lui-même s’amuse de cette situation rarissime : « Je pense que je le referai plus jamais. C’est une dinguerie en vrai », a-t-il réagi. La réalité du terrain est cependant autre pour le joueur de 22 ans.

Barré à Troyes depuis plusieurs saisons, son arrivée au Mans a été faite de hauts et de bas, avec notamment un carton rouge reçu le 31 janvier… contre son ancien club ! Blessé par la suite, il n’a plus joué depuis le 7 mars dernier face à Annecy et devra batailler pour se faire une place dans le groupe qui jouera dans l’élite la saison prochaine.

Espérons que ce record appelle de meilleurs jours pour lui !

Novak Djokovic félicite les joueurs du Mans (en français) pour leur montée en Ligue 1