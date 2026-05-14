S’abonner au mag
  • France
  • Le Mans

Ce joueur du Mans a connu quatre montées cette saison

TJ
4 Réactions
Ce joueur du Mans a connu quatre montées cette saison

Une saison, deux clubs, quatre titres. Voici un court résumé de la folle saison de Mathis Hamdi, défenseur du Mans, officiellement promu en Ligue 1. Celle-ci a commencé à Troyes, avant un transfert hivernal dans la Sarthe. Titularisé à la fois en pro et dans la réserve des deux équipes, le joueur a donc participé aux montées des deux clubs dans l’élite, mais aussi à celle des deux réserves troyennes et mancelles (respectivement en N2 et en N3) !

Interrogé sur cette folle statistique lors de la célébration de la montée au stade Marie-Marvingt ce mercredi, qui semble être un record, Hamdi lui-même s’amuse de cette situation rarissime : « Je pense que je le referai plus jamais. C’est une dinguerie en vrai », a-t-il réagi. La réalité du terrain est cependant autre pour le joueur de 22 ans.

Barré à Troyes depuis plusieurs saisons, son arrivée au Mans a été faite de hauts et de bas, avec notamment un carton rouge reçu le 31 janvier… contre son ancien club ! Blessé par la suite, il n’a plus joué depuis le 7 mars dernier face à Annecy et devra batailler pour se faire une place dans le groupe qui jouera dans l’élite la saison prochaine.

Espérons que ce record appelle de meilleurs jours pour lui !

Novak Djokovic félicite les joueurs du Mans (en français) pour leur montée en Ligue 1

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Oui
Non
Fin Dans 6h
76
45
02
Revivez Lens-PSG (0-2)
Revivez Lens-PSG (0-2)

Revivez Lens-PSG (0-2)

Revivez Lens-PSG (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.