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Une finale se jouera pour le titre de champion d'Écosse

TJ
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Une finale se jouera pour le titre de champion d'Écosse

Suspense total en Écosse. Au coude-à-coude dans le groupe de phase finale de la D1 écossaise, le Heart of Midlothian et le Celtic Glasgow sont tous deux repartis avec les trois points ce mercredi soir. Les Hearts, premiers, l’ont emporté 3-0 à domicile contre Falkirk.

Dans le même temps, le Celtic, deuxième, est allé chercher la victoire au bout du bout du temps additionnel (un péno de l’oublié Kelechi Iheanacho) pour rester à l’affût d’un cinquième titre national d’affilée. Tout se jouera à la 38e et dernière journée ce samedi lors de… Celtic-Hearts, à Celtic Park !

Avantages différents

Petit point classement : les Hearts sont premiers avec un point d’avance sur leurs futurs adversaires, et pourront se contenter d’un nul pour ramener leur premier championnat depuis 66 ans. Mais à l’extérieur, dans une ambiance très chaude, ce ne sera pas évident et il apparaît clair que le Celtic, qui n’a pas d’autre choix que de gagner, part avec le léger avantage du terrain.

Vous savez quoi mater ce samedi à 13h30.

 

Le Celtic glane le Old Firm et relance la course au titre

TJ

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