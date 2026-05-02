Des U16 écossais créent la polémique avec des t-shirts sexistes

Si jeunes et déjà si beaufs… Scandale en Ecosse, où l’équipe U16 du Musselburgh Windsor FC (un club basé dans la banlieue d’Edimbourg) s’est affiché sur Instagram avec des t-shirts à caractère sexiste. Si le post a rapidement été supprimé et le compte du club, suspendu, c’est oublier qu’Internet… n’oublie jamais justement.

« J’aime les salopes »

Les adolescents, âgés de 14 et 15 ans, participaient à un tournoi à Barcelone pendant les vacances de Pâques. En marge de la compétition, ils ont jugé intelligent de poster une photo de groupe, chacun affublé d’un t-shirt floqué du modèle « I love », suivi de mentions aussi diverses que « les brunes », « les blondes », « les gros culs », « les sushis » (un terme d’argot pour désigner un cunnilingus), « les salopes », « les latinas » ou encore « les filles bourrées ».

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Le quotidien local East Lothian Courier rapporte que des parents auraient acheté lesdits t-shirts aux gamins avant de prendre eux-mêmes la photo pendant que le staff était occupé à déjeuner. Un parent d’une joueuse de la section féminine du club s’est dit très interpellé par l’incident qu’il juge « tout à fait inapproprié pour des adolescents. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant au jugement d’adultes et de leur sensibilisation à la question de la protection des mineurs . »

Avec de tels darons, le slogan « éduquez vos fils » a – malheureusement – encore de beaux jours devant lui.

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