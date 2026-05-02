Ipswich monte, Wrexham attendra

Toutes les bonnes choses ont une fin. Y compris la série de montées de Wrexham. Après trois promotions successives, le club gallois a échoué à se qualifier pour les play-off de Championship. L’équipe d’Issa Kaboré a été tenue en échec par Middlesbrough ce samedi (2-2) et conclut la saison à la septième place… à deux points du top 6 tant espéré. Le club devra donc passer une deuxième saison en Championship avant d’espérer goûter à la Premier League.

En revanche, Ipswich a rempli sa mission : vainqueur de QPR sans trembler (3-0), le club d’Ed Sheeran remonte dans l’élite et accompagne Coventry. Au nez et à la barbe de Millwall, qui termine avec un petit point de moins et qui devra passer par les redoutables play-off. Le club londonien jouera la montée dans les prochaines semaines : il faudra d’abord écarter Hull City en demi-finales, puis se défaire de Southampton ou Middlesbrough à Wembley.

À couteaux tirés.

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