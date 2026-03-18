Après son arrêt cardiaque, Edoardo Bove buteur

La résurrection. En décembre 2024, lorsque Edoardo Bove s’écroulait en plein match avec la Fiorentina et que le diagnostic annonçait un arrêt cardiaque, la priorité était surtout de savoir si le jeune homme (alors âgé de 22 ans) allait pouvoir vivre comme avant. Après des nouvelles plus que rassurantes, l’Italien semble en capacité de reprendre le cours de sa carrière.

Banderole des tifosis de l’AS Roma

Redescendu d’un échelon en raison de cet incident, il a retrouvé les terrains sous les couleurs de Watford. Et dès son sixième match, voilà qu’il inscrit déjà un but pour assurer la victoire des siens contre Wrexham (3-1), mardi. Une réalisation pleine d’opportunisme avant un bain de foule avec ses nouveaux supporters.

Your Hollywood ending 😍 pic.twitter.com/APdZPqMoTo — Watford Football Club (@WatfordFC) March 17, 2026

Le natif de la capitale transalpine, formé à l’AS Roma, a surtout eu le bonheur de voir une banderole des tifosis de son ancien club être déployée dans les tribunes de Vicarage Road. « Même si tu as quitté Rome, tu n’es pas seul », pouvait-il lire, non sans émotion.

Il n’y a pas un petit contrat qui traîne ?

Fin du rêve en FA Cup pour Wrexham, sorti en prolongation par Chelsea