Griezmann et l’Atlético retrouvent un peu de confiance avant la C1

Atlético de Madrid 3-2 Athletic Club

Buts : Griezmann (49e) et Sørloth (54e et 90e+4) pour les Madrilènes // Paredes (23e) et Guruzeta (90e+7) pour les Basques

C’est bon pour le moral. L’Atlético de Madrid n’avait pas gagné depuis le 14 mars en Liga. Toutes compétitions confondues, les fous du Cholo n’avaient pas chanté dans les vestiaires depuis leur quart de finale contre Barcelone le 14 avril dernier. L’anomalie est réparée ce soir contre l’Athletic Club, qui ne reste qu’à trois points de la sixième place, synonyme de Ligue Conférence.

M-3 pour Grizou…

Aitor Paredes et l’Athletic Club ont fait douter les Colchoneros, réveillés en début de seconde période. Quinze minutes avant de sortir, Antoine Griezmann a sonné la révolte du pied gauche. Encore trois matchs, et le Français quittera Madrid… Il est temps d’acheter les mouchoirs. Ultra-réaliste, Alexander Sørloth a ensuite inscrit un doublé et l’Atlético assure quasiment le podium en Liga.

La roue libre, c’est bien. La confiance, c’est mieux.

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