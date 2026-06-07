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Les ambitions claires de Bradley Barcola

LB
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Les ambitions claires de Bradley Barcola

Ramener la coupe à la maison. Interviewé par Téléfoot, Bradley Barcola s’est montré très clair sur son ambition avec les Bleus durant cette Coupe du monde : accrocher une troisième étoile, la première pour lui.

Gagner ensemble

« Le prochain défi c’est là, d’aller chercher cette Coupe du monde. On sait que ça va être très compliqué quand on parle avec les anciens qui en ont joué ou même avec le coach, avertit le joueur de 23 ans. Tous les matchs vont être durs, mais si on est vraiment une équipe ça pourra le faire. » Le double champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain a d’ailleurs expliqué que disputer une finale de Mondial était « un rêve d’enfant ». S’il a conscience des difficultés qui mèneront à la troisième étoile, l’ancien Lyonnais a en revanche affiché un état d’esprit de conquérant clair : « Quand je commence une compétition, je fais tout pour la gagner. J’essaie de me mettre au service du collectif à fond pour pouvoir gagner la compétition. » Un état d’esprit partagé par ses coéquipiers selon ses dires : « On en parle entre nous, on se dit qu’on est là pour la gagner, donc on va tout faire pour. »

Reste à faire parler la vérité du terrain.

Des nouvelles de William Saliba

LB

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