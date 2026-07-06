S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 8es
  • Mexique-Angleterre (2-3)

Le Premier ministre britannique a aussi pesé sur le Mondial

EL
5 Réactions
Le Premier ministre britannique a aussi pesé sur le Mondial

La Coupe du monde de l’ingérence. Keir Starmer, Premier ministre britannique démissionnaire, a voulu imiter Donald Trump en pesant sur les décisions de la FIFA. Selon la BBC, il a tout fait pour que le coup d’envoi du huitième de finale entre le Mexique et l’Angleterre ne soit pas modifié.

L’appel du pied de la Fédé anglaise

Initialement prévue à 2 heures (heure française), cette rencontre aurait pu être avancée de six heures face aux menaces d’orages. Si les supporters et diffuseurs anglais préféraient sans doute voir/vendre un match en début de soirée plutôt qu’en pleine nuit, l’élu, lui estimait qu’un changement d’horaire aurait joué en faveur des Mexicains, plus habitués aux conditions météorologiques sur les hauteurs de Mexico.

Selon le Sun, le Mexique insistait effectivement pour avancer le coup d’envoi et la Fédération anglaise a ainsi demandé à son Premier ministre d’intervenir. Les Three Lions ont finalement dompté le public du stade Azteca et le ciel capricieux (2-3).

Revivez Mexique-Angleterre (2-3)

EL

Commentaires

Les membres ont posté 5 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

So Foot Club #125 – Mondial 2026, Ton Guide Ultime

à partir de 5.95€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.