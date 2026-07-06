Le Premier ministre britannique a aussi pesé sur le Mondial

La Coupe du monde de l’ingérence. Keir Starmer, Premier ministre britannique démissionnaire, a voulu imiter Donald Trump en pesant sur les décisions de la FIFA. Selon la BBC, il a tout fait pour que le coup d’envoi du huitième de finale entre le Mexique et l’Angleterre ne soit pas modifié.

L’appel du pied de la Fédé anglaise

Initialement prévue à 2 heures (heure française), cette rencontre aurait pu être avancée de six heures face aux menaces d’orages. Si les supporters et diffuseurs anglais préféraient sans doute voir/vendre un match en début de soirée plutôt qu’en pleine nuit, l’élu, lui estimait qu’un changement d’horaire aurait joué en faveur des Mexicains, plus habitués aux conditions météorologiques sur les hauteurs de Mexico.

Selon le Sun, le Mexique insistait effectivement pour avancer le coup d’envoi et la Fédération anglaise a ainsi demandé à son Premier ministre d’intervenir. Les Three Lions ont finalement dompté le public du stade Azteca et le ciel capricieux (2-3).

Revivez Mexique-Angleterre (2-3)