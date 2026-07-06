L'Angleterre brise les rêves du Mexique

Il a fallu un énorme Jude Bellingham, un match totalement débridé et une bonne dose de bonheur pour voir l'Angleterre se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Le Mexique, lui, reste à quai avant les quarts de finale (2-3), comme à chaque Mondial depuis 1986.

Mexique 2-3 Angleterre

Buts : Quiñones (42e) et Jiménez (69e, S.P.) pour El Tri // Bellingham (36e et 38e) et Kane (60e, S.P.) pour les Three Lions.

Expulsion : Quansah (54e) côté anglais

Plus d’informations à suivre…

Mexique (4-3-3) : Rangel – Sánchez (Fidalgo, 79e), Montes (cap.) (Álvarez, 46e), Vásquez, Gallardo – Mora, Lira, Romo (Gutiérrez, 61e) – Alvarado, Jiménez, (Giménez, 61e), Quiñones (Martínez, 81e). Sélectionneur : Javier Aguirre.

Angleterre (4-2-3-1) : Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly (Spence, 75e) – Rice, Anderson (Burn, 75e) – Saka (Stones, 57e), Bellingham, Gordon – Kane (cap.) (Rogers, 90e). Sélectionneur : Thomas Tuchel.

Revivez Mexique-Angleterre (2-3)