La FIFA saisie pour retirer le carton jaune à Michael Olise ?

Le carton imaginaire. Pendant que les États-Unis se réjouissent de pouvoir compter sur Folarin Balogun, expulsé puis finalement autorisé à jouer, contre la Belgique en quarts de finale, la FFF aimerait également que la FIFA fasse machine arrière pour un des joueurs de l’équipe de France.

La situation n’est pas vraiment la même, la faute de Balogun contre la Bosnie-Herzégovine étant réelle, mais Michael Olise a reçu une biscotte jaune à la 97e minute du match contre le Paraguay, ce samedi soir, après une altercation avec l’inévitable Matias Galarza. Problème (ou solution) : les images montrent bien que le numéro 11 français ne touche à aucun moment le Paraguayen.

Olise sous la menace d’une suspension

Selon L’Équipe, la FFF étudie les recours possibles pour que le carton jaune donné à Olise soit annulé et pourrait formuler une demande à l’instance dirigée par Gianni Infantino dans les prochaines heures. En cas de nouvel avertissement contre le Maroc en quarts de finale, le joueur du Bayern Munich serait suspendu en demi-finales si les Bleus venaient à se qualifier pour le dernier carré.

À voir si la FIFA a du temps à accorder à cette histoire entre deux câlins avec Donald Trump.

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