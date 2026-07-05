Zidane signe au Red Star !

L’attraction de la saison en Ligue 2 ? C’est passé inaperçu avec les Bleus et la folie du Mondial, mais c’est un petit événement : un Zidane va jouer en France.

Encore bizut en équipe première

Le Red Star a en effet annoncé l’arrivée dans son effectif d’Elyaz Zidane, défenseur central et surtout fils de Zizou. Évoluant jusqu’ici dans les équipes de jeunes du Real Betis, celui qui a disputé le dernier Mondial U20 avec l’équipe de France va donc venir trimballer sa grande carcasse (1,96m) sur les pelouses de l’Hexagone et de la Ligue 2. Un championnat qu’a déjà connu son frère Enzo avec Rodez, à qui il pourra certainement demander quelques conseils pour s’adapter au plus vite.

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Le central ne débarque pas n’importe où, puisqu’avec une quatrième place l’an dernier, le Red Star fera de nouveau partie des candidats à la montée cette saison. Capé à de multiples reprises avec les jeunes tricolores, pendant qu’il peaufinait son fútbol au centre de formation du Real, Madrid cette fois-ci, Elyaz Zidane pourrait donc enfin avoir sa chance en équipe première dans le monde pro, lui qui n’a jamais évolué en Liga ou en Coupe du Roi à Séville, où il avait signé en 2024. Le Red Star ressemble en tout cas au cadre idéal pour continuer à se construire.

Presque Zizou, à presque Paris, c’est pas banal ça.

Le Red Star a trouvé son nouveau coach