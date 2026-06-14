Le Red Star a trouvé son nouveau coach

Un de perdu… un de retrouvé. Sans entraîneur après le départ de son coach Grégory Poirier, le Red Star retombe déjà sur ses pattes. Le club audonien a en effet annoncé l’arrivée sur son banc de Damien Perrinelle, jusqu’ici adjoint à l’AS Monaco.

Ce dernier va vivre sa première expérience en tant que coach principal d’un équipe professionnelle alors qu’il a signé un contrat de deux ans avec l’Étoile rouge.

Avec une montée dans le viseur, le Red Star s’appuiera sur l’expérience de son nouvel entraîneur, à l’ASM depuis 2020 et passé par New York ou Boulogne notamment durant sa carrière de joueur.

Et si c’était la bonne pour découvrir la Ligue 1 ?