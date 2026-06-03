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Le Red Star perd son entraîneur

TM
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Le Red Star perd son entraîneur

Fin d’un cycle. Le Red Star et Grégory Poirier, c’est terminé. Après deux saisons au club audonien, l’entraîneur français, en fin de contrat, ne prolongera pas l’aventure. Si l’information n’a pas officiellement été annoncée, c’est le principal intéressé qui l’a communiqué à L’Équipe ce mercredi.

« L’aventure était très belle et c’est bien qu’elle se termine, a pointé Poirier. C’est une question de capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment dans ma carrière. La mission était très claire depuis deux ans : se maintenir, progresser et évoluer. Je tiens à féliciter le travail du staff. Il y a eu une progression des joueurs, un développement de leurs qualités, du jeu et de nos résultats. La saison est exceptionnelle. »

Troisième saison consécutive en L2

Quatrième de Ligue 2 et éliminé en play-off par Rodez (2-3, le 12 mai), le Red Star va vivre une troisième saison consécutive en deuxième division. Mais l’entraîneur qui a débuté au niveau régional, en R2, à 34 ans ambitionne autre chose.

« Il y a une envie d’avoir une évolution chez moi. J’ai eu la chance de pouvoir discuter avec des clubs de niveau supérieur grâce à la liberté qu’on s’est laissée avec le club de ne pas prolonger durant la saison, ajoute-t-il. J’ai optimisé ma mission au Red Star et c’est ce que je souhaite faire ailleurs. Mon idée, c’est d’obtenir des résultats et de générer quelque chose par le jeu. »

Bon vent !

Pourquoi est-ce que si peu de femmes coachent les hommes ?

TM

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