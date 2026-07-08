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Franck Haise allume la FIFA

MJ
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Franck Haise allume la FIFA

Cette Coupe du monde aura vraiment fait couler de l’encre partout, même en Bretagne. Interrogé ce mercredi sur la compétition, l’entraîneur du Stade rennais Franck Haise n’a pas vraiment digéré la décision de la FIFA de suspendre le carton rouge de Folarin Balogun avant le huitième de finale entre les États-Unis et la Belgique. « Ce qui ne m’a pas séduit, c’est quand il y a de l’ingérence politique, parce que ça, c’est une aberration totale », a lâché Haise. Avant d’ajouter, pas vraiment surpris : « Mais bon, est-ce qu’on peut être étonnés ? Je ne crois pas, malheureusement. »

La Coupe du monde à 48 critiquée

Le coach rennais n’a pas non plus semblé totalement convaincu par cette Coupe du monde élargie à 48 équipes. Selon lui, certains matchs de la première partie de tournoi ressemblaient davantage à des matchs de Coupe de France qu’à des rencontres de Coupe du monde, avec trop d’écart entre les équipes. « La Coupe de France a du charme, mais moi, j’attends autre chose de la Coupe du monde », a-t-il résumé.

On espérait vivre une Coupe du monde inoubliable. Mais pas de cette manière.

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MJ

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