Pronostic Argentine Suisse : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Argentine Suisse : analyse complète, forme des équipes et notre pari recommandé (victoire de l’Argentine) pour ce quart de finale de Coupe du Monde.

Informations clés Argentine reste sur 5 victoires consécutives, série en cours.

Suisse invaincue sur ses 5 derniers matchs, 4 victoires et 1 nul.

Aucune confrontation récente entre Argentine et Suisse.

Lionel Messi (Argentine) et Mohamed Salah (Suisse) sont les joueurs clés.

Les deux équipes marquent à chaque match dans la compétition.

Infos du match Stade Kansas City Stadium (Kansas City, MO, USA) — capacité 69 045 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Quart de finale Entraîneur Argentine Lionel Scaloni Entraîneur Suisse Murat Yakin

Cinq victoires de rang pour l’Argentine, quatre pour la Suisse. Les deux équipes débarquent à Kansas City avec le plein de confiance. Mais l’Albiceleste a dû s’arracher face à l’Égypte (3-2 après avoir été menée 0-2) et au Cap-Vert (3-2 après prolongation). La Suisse, elle, a buté sur la Colombie en quart, s’en sortant aux tirs au but après un 0-0 cadenassé. Le talent de Lionel Messi, déjà décisif à chaque tour, fait encore pencher la balance. Mais la Nati, portée par un Mohamed Salah en feu, n’a rien à perdre sur ce terrain neutre.

Pour mieux comprendre comment Lionel Messi continue d’écrire sa légende dans ce tournoi exceptionnel, vous pouvez lire cet article détaillé sur la longévité de Messi au Mondial 2026.

Forme récente de l’Argentine

Date Domicile Score Extérieur Résultat 07/07/2026 Argentine 3-2 Égypte W 03/07/2026 Argentine 3-2 Cape Verde Islands W 28/06/2026 Jordanie 1-3 Argentine W 22/06/2026 Argentine 2-0 Autriche W 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie W

L’Argentine empile les victoires mais s’expose. Deux fois menée, deux buts encaissés contre l’Égypte, prolongations nécessaires face au Cap-Vert. Messi porte la sélection (7 buts sur le tournoi) et la machine offensive tourne à plein : 14 buts en 5 matchs, jamais muette. Mais la défense a craqué trois fois lors des deux dernières rencontres. Scaloni devra colmater les brèches pour éviter une mauvaise surprise contre une Nati joueuse dans ce Argentine – Suisse.

Pour revivre le match où Messi a sauvé l’Argentine face à l’Égypte, consultez le récit de son exploit en huitièmes de finale.

Forme récente de la Suisse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 07/07/2026 Suisse 4-3 Colombie W 03/07/2026 Suisse 2-0 Algérie W 24/06/2026 Suisse 2-1 Canada W 18/06/2026 Suisse 4-1 Bosnia-Herzegovina W 13/06/2026 Qatar 1-1 Suisse D

La Suisse avance sans faiblir : quatre succès consécutifs dont un gros combat contre la Colombie, arraché aux tirs au but après un 0-0 crispant. Mohamed Salah régale (16 occasions créées sur le tournoi) mais la défense a plié dans trois des cinq derniers matchs. À l’extérieur, la Nati n’a pas gagné, mais elle marque toujours. La dynamique est là, même si la solidité n’est pas infaillible. Cette dynamique sera testée lors de ce quart de finale Argentine – Suisse en Coupe du monde.

Le contexte du match et historique des confrontations

L’Argentine et la Suisse ne se sont jamais croisés récemment, ce qui ajoute une part d’incertitude à ce Argentine – Suisse très attendu.

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La série de 5 victoires, l’efficacité offensive, et Messi en pleine forme justifient la cote. Mais la défense argentine reste friable, et la Suisse, boostée par Salah, peut punir la moindre erreur.

Notre pronostic pour Argentine – Suisse

Dans un quart de Coupe du monde, rien n’est jamais acquis : le suspense reste entier, surtout sur terrain neutre. Pour ce Argentine – Suisse, notre pronostic penche pour la victoire de l’Argentine mais attention à la capacité de réaction de la Suisse, qui pourrait créer la surprise en profitant de la fébrilité défensive adverse.

Pour plus d’actions et de beaux gestes, retrouvez aussi le top 10 des plus beaux buts de la Coupe du monde 2026.

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