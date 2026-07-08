Ces Bleus qui pourraient manquer la potentielle demi-finale

Bon à savoir. Avant le début des quarts de finale ce jeudi, 19 joueurs sont sous la menace d’une suspension en cas de nouveau carton jaune. C’est le cas de trois joueurs de l’équipe de France, opposée au Maroc. Il s’agit de Manu Koné, Bradley Barcola et Michael Olise. Pour rappel, la FFF a fait appel du carton du numéro 11, sans réponse de la part de la FIFA pour le moment.

Côté marocain, cinq joueurs ont été avertis face au Canada et pourraient donc manquer une potentielle demi-finale : Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss et Azzedine Ounahi, qui ont tous reçu un jaune en 8e face au Canada.

Bellingham, Torres et Xhaka menacés

Pour les autres nations, l’Angleterre risque de serrer les dents puisque Jude Bellingham, Declan Rice Marc Guéhi et Nico O’Reilly sont sous le coup d’une suspension, sans compter Jordan Henderson, forfait suite à sa terrible blessure au bras. De leur côté, les Suisses, qui se sont qualifiés aux penaltys face à la Colombie (0-0, 4-3 tab), les Suisses Granit Xhaka, Denis Zakaria et Miro Muheim devront se méfier.

Enfin les quatre autres nations n’ont qu’un seul joueur sous le coup d’une suspension : Ferran Torres pour l’Espagne, Antonio Nusa pour la Norvège, Brandon Mechele pour la Belgique et Gonzalo Montiel pour l’Argentine.

Et Balogun ?

Un arbitre argentin pour France-Maroc