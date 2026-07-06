L’étrange blessure de Jordan Henderson après la victoire contre le Mexique

La blessure la plus stupide de l’histoire de la Coupe du monde ? Complètement irrationnel, le huitième de finale entre le Mexique et l’Angleterre s’est terminé en partie dans la confusion pour les Three Lions. Alors que la bande de Thomas Tuchel célébrait son succès, elle a peut-être perdu un nouvel élément pour la suite du tournoi. Jordan Henderson a en effet chuté en voulant sauter par-dessus les panneaux publicitaires, avant de devoir être évacué sur civière. Drôle de situation pour un joueur qui n’est même pas entré en jeu dans cette partie.

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« Ça a l’air vraiment grave »

« C’est Jordan qui est tombé. Il a quelque chose au bras, mais ça devrait aller », tentait de rassurer Harry Kane sur la pelouse, alors que l’identité du joueur concerné n’était pas encore connue de tous. Quelques minutes plus tard, l’inquiétude se faisait plus grande dans la bouche de Thomas Tuchel en conférence de presse : « Jordan est tombé et s’est blessé au poignet. Ça a l’air vraiment grave. » Le milieu de terrain de Brentford a été transféré à l’hôpital, en attendant de savoir s’il pourra être sur la feuille de match pour le quart de finale, samedi face à la Norvège.

En voilà un qui ne s’est pas suffisamment exercé sur les mains courantes du coin étant petit.

Harry Kane a perdu sa voix face au Mexique