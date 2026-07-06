Un cadre des Bleus ne s’est toujours pas entraîné

Tic-tac, tic-tac. Déjà forfait pour le huitième de finale de l’équipe de France face au Paraguay, Aurélien Tchouaméni sera-t-il disponible pour le quart contre le Maroc ?

S’il a été remplacé par Manu Koné contre les Sud-Américains, le milieu de terrain reste l’option numéro un du staff des Bleus et son retour était espéré pour le prochain tour. À en croire les propos de Guy Stéphan avant le Paraguay, on pouvait même déceler un certain optimisme dans le camp tricolore.

Sauf que voilà, Tchouaméni ne s’est pas entraîné ce dimanche et que les Bleus marchent encore sur des œufs. Selon les informations de L’Équipe, sa participation au prochain match est plus qu’incertaine, même si l’espoir ne s’est pas totalement éteint. Une chose à avoir en tête, aucun risque ne sera pris avec une potentielle demi-finale à l’horizon.

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