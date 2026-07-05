Trump a le numéro d’Infantino

On attend le contre-Uno du Roi de la Belgique. Il y a peu de chances qu’il connaisse son blase avant le début du Mondial, mais qu’importe : Donald Trump a tout fait pour que Folarin Balogun dispute le huitième de finale des Américains face à la Belgique, ce mardi (coup d’envoi à 2 heures du matin).

L’attaquant de l’AS Monaco, en forme cet été, avait écopé d’un carton rouge lors de la victoire américaine en seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine (2-0). Sauf que sa sanction a été annulée ce dimanche par la FIFA. L’instance s’est appuyée sur l’article 27 de son code disciplinaire, qui stipule qu’un carton rouge peut être suspendu pour une « période probatoire d’un an », mais pas que.

Allô Gianni, c’est Donald

Selon le New York Times, Donald Trump aurait même dégainé son cellulaire pour appeler directement la FIFA et Gianni Infantino avec cet objectif : supprimer le carton rouge de Balogun. La commission de discipline de la FIFA a été saisie dans la foulée. Et le président des States de se vanter : pour lui, la FIFA a tout simplement « réparé une grave injustice ». D’accord.

Ce cas de figure a un précédent. En 1962, alors qu’il était exclu en demi-finales face au Chili, pays organisateur, le Brésilien Garrincha a finalement été autorisé à disputer la finale face à la Tchécoslovaquie après l’intervention de João Havelange, président de la FIFA de l’époque.

La version moderne du téléphone rouge.

Suspension de Balogun levée : les une-deux entre la FIFA et Trump continuent