Jürgen Klopp aurait dit oui à la sélection allemande

Les positions se rapprochent. Alors que la Fédération allemande et Jürgen Klopp sont entrés en négociations pour que l’ancien entraîneur de Liverpool reprenne le poste de sélectionneur de l’Allemagne laissé vacant par Julian Nagelsmann après l’élimination de la Mannschaft par le Paraguay (1-1, 3-4 T.A.B), elles seraient sur le point d’aboutir.

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Une volonté commune

Le technicien de 59 ans aurait donné son feu vert pour reprendre le poste. Selon Fabrizio Romano, l’entraîneur passé par Mayence et le Borussia Dortmund doit désormais négocier ses conditions de sortie du groupe Red Bull avant de devenir le nouveau sélectionneur de la Mannschaft.

Le changement c’est maintenant.

Et à la fin, c’est l’Allemagne qui ne gagne plus