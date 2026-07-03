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Klopp se rapproche du banc de l’Allemagne

MJ
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Klopp se rapproche du banc de l’Allemagne

L’Allemagne a peut-être trouvé son extincteur. Quatre jours après l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde contre le Paraguay, la Fédération allemande a annoncé être en discussion avec Jürgen Klopp pour remplacer Julian Nagelsmann, qui a quitté son poste de sélectionneur.

Klopp « prêt, en principe, à prendre ce poste »

La DFB a expliqué que l’ancien entraîneur de Liverpool était « prêt, en principe, à prendre ce poste ». Ce n’est donc pas encore signé, mais ça sent déjà très fort le gegenpressing dans les couloirs de Francfort. L’Allemagne vient d’enchaîner une troisième Coupe du monde sans atteindre les huitièmes de finale, après 2018, 2022 et désormais 2026.

Pour une sélection avec quatre étoiles sur le maillot, ça commence à faire beaucoup de traumas en une génération, même si l’Italie sera toujours là pour faire pire.

En Allemagne, un premier coupable de la déroute ?

MJ

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