S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Tunisie

Des joueurs tunisiens contrôlés positifs à un test antidopage

EM
10 Réactions
Des joueurs tunisiens contrôlés positifs à un test antidopage

Bleu ou à point ? Après une Coupe du monde s’apparentant à un désastre absolu et un zéro pointé en phase de poules, la sélection tunisienne est encore au cœur de la tourmente. Huit de ses joueurs ont été contrôlés positifs lors de tests antidopage, d’après les informations relayées par le Daily Mail Sport.

Une contamination plutôt qu’une consommation délibérée ?

Des traces de clenbutérol, un médicament qui favorise la perte de graisse, préserve la masse musculaire et améliore les performances sportives, interdit par l’Agence mondiale antidopage, ont été détectées dans leurs résultats.

Les raisons de cette présence restent encore floues, mais la principale piste mènerait à la viande consommée par les joueurs tunisiens lors de leur séjour en Amérique, et serait donc probablement due à une contamination, d’après le média anglais.

Ce qui est sûr, c’est que ça n’a pas fonctionné sur eux.

« Catastrophique », « pas à la hauteur » : Renard se lâche après l’élimination de la Tunisie

EM

Commentaires

Les membres ont posté 10 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
13
Revivez Tunisie - Pays-Bas (1-3)
  • Mondial 2026
  • Gr. F
Revivez Tunisie - Pays-Bas (1-3)

Revivez Tunisie - Pays-Bas (1-3)

Revivez Tunisie - Pays-Bas (1-3)
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

So Foot Hors-série spécial Afrique

à partir de 6.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.