Des joueurs tunisiens contrôlés positifs à un test antidopage

Bleu ou à point ? Après une Coupe du monde s’apparentant à un désastre absolu et un zéro pointé en phase de poules, la sélection tunisienne est encore au cœur de la tourmente. Huit de ses joueurs ont été contrôlés positifs lors de tests antidopage, d’après les informations relayées par le Daily Mail Sport.

Une contamination plutôt qu’une consommation délibérée ?

Des traces de clenbutérol, un médicament qui favorise la perte de graisse, préserve la masse musculaire et améliore les performances sportives, interdit par l’Agence mondiale antidopage, ont été détectées dans leurs résultats.

Les raisons de cette présence restent encore floues, mais la principale piste mènerait à la viande consommée par les joueurs tunisiens lors de leur séjour en Amérique, et serait donc probablement due à une contamination, d’après le média anglais.

Ce qui est sûr, c’est que ça n’a pas fonctionné sur eux.

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