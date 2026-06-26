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« Catastrophique », « pas à la hauteur » : Renard se lâche après l'élimination de la Tunisie

TC
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C’est sans doute l’une des prestations les plus indignes dans un Mondial. Face aux Pays-Bas, la Tunisie a bouclé son Grand chelem de défaites en alignant un troisième revers consécutif (1-3). Une défaite qui ne change donc rien au classement des Tunisiens, déjà assurés de terminer avec le bonnet d’âne du groupe F, mais qui aura permis à Hervé Renard de revenir sur la prestation des siens tout au long du tournoi : « Jouer ce genre de matches, c’est magnifique. Mais il faut être à la hauteur et on n’a tout simplement pas été à la hauteur de cet événement. » Rien que ça.

Un Mondial éprouvant jusqu’au bout

2 buts inscrits, 0 point au compteur et une sélection qui change d’entraîneur au cours de la compétition, le Mondial 2026 aura été éprouvant pour les supporters des Aigles de Carthage. Hervé Renard a également évoqué la dernière rencontre des siens face aux Hollandais, en parlant « d’un début de match catastrophique » et d’un « manque de solidité sur les coups de pied arrêtés ».

Bref, un sacré bordel.

Éric Perrot et Johannes Bø : « Il y a une belle rivalité entre la France et la Norvège »

TC

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