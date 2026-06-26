Les Pays-Bas ponctuent leur soirée parfaite d’un record mondial

Rappelle toi la finale du Mondial 2010… Bah bien sûr qu’ils s’en rappellent les Oranje. Non pas qu’ils aient perdu une finale de Coupe du monde, quand t’en perds trois tu ne comptes plus, non, c’est surtout parce que c’est un souvenir qui leur paraît aujourd’hui bien lointain : celui de leur dernière défaite dans la compétition.

Dernière défaite il y a 16 ans

Depuis ce revers crève cœur contre l’Espagne d’Iniesta, les Néerlandais n’ont plus perdu un seul match de Mondial, soit très exactement 15 matchs sans défaite. Quelques jours après avoir battu la meilleure marque de l’histoire, celle du Brésil, les voici encore un peu plus seuls au monde, effaçant… leur propre marque de samedi dernier, grâce à leur succès face à la Tunisie.

Une sacrée série qui les fait un peu plus rentrer dans l’histoire de la Coupe du monde, puisque jamais personne n’avait jamais enchaîné de telle façon. Pour sûr qu’ils préféraient dégager ce record et enfin toucher un bout du trophée !

On le crie bien sur tous les doigts quand Messi dépasse Klose ou que Ronaldo joue son sixième Mondial.

Les Pays-Bas s'offrent la Tunisie et terminent en tête du groupe F