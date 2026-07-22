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Xavi Simons regrette sa célébrité précoce

MJ
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Xavi Simons regrette sa célébrité précoce

Être connu avant même d’avoir disputé son premier match professionnel n’a pas que des avantages. Devenu une véritable star des réseaux sociaux pendant sa formation au FC Barcelone, Xavi Simons a raconté à The Athletic les difficultés rencontrées durant son enfance.

Les demandes de photos et l’attention permanente l’empêchaient notamment de sortir tranquillement pour jouer avec ses amis. Une notoriété hors norme pour un garçon qui comptait déjà davantage de fans que certains joueurs de l’équipe première.

« Ils ne vous préparent pas à être célèbre »

« Ils ne vous préparent pas à être célèbre », regrette l’international néerlandais. Malgré toutes les choses positives apportées par le football, Simons estime avoir été privé d’une partie de sa jeunesse. « Ce n’était pas normal » et « j’ai raté beaucoup de choses », reconnaît-il.

Il conseille désormais à sa sœur, qui pratique le tennis, de profiter autant que possible des sorties et des moments avec ses amis, une liberté qu’il dit ne jamais avoir réellement connue.

Toujours écouter son grand frère.

Un ancien taulier des Pays-Bas sur le banc de la Belgique ?

MJ

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