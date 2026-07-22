Auxerre perd son gardien

La valse des gardiens. Après six saisons consécutives à l’AJ Auxerre, Donovan Léon met les voiles. Le gardien de 33 ans s’est officiellement engagé mardi avec Abha Club (Arabie saoudite). Cette équipe, où évolue d’ailleurs l’ancien défenseur du PSG et de Monaco, Abdou Diallo, vient juste d’être promue en Saudi Pro League après son titre en deuxième division.

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Deux cadres en moins

Formé en Bourgogne, le portier guyanais aura joué un rôle important dans le vestiaire de l’AJA ces dernières années en contribuant notamment à deux montées en Ligue 1 (2022 et 2024) mais aussi au maintien du club dans l’élite. Mis à part ses cinq ans au Stade brestois entre 2015 et 2020, Léon a effectué l’intégralité de sa carrière dans l’Yonne et porté les couleurs auxerroises lors de 252 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Début d’été compliqué pour les supporters de l’AJA.

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