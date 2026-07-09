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Pour la première fois depuis 1999, un Chinois évoluera en Ligue 1

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Pour la première fois depuis 1999, un Chinois évoluera en Ligue 1

Wei signe avant son week-end d’intégration à Auxerre. Alors que l’AJA multiplie les partenariats avec des clubs et des fédérations en Chine depuis 10 ans et l’arrivée de son propriétaire milliardaire James Zhou, le club bourguignon a annoncé l’arrivée du Chinois Xiangxin Wei dans son équipe première, qui a signé un contrat de 5 ans. Le jeune avant-centre de 18 ans cumule déjà 17 bouts de matchs en première division chinoise avec Meizhou Hakka (1 but).

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Le joueur né en 2008 pourrait devenir le deuxième Chinois à jouer une rencontre de Ligue 1, après l’attaquant Jinyu Li à Nancy lors de ses 6 mois au début de la saison 1998-1999 (6 matchs, 173 minutes de jeu).

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