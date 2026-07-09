Pire gardien, meilleurs tacleurs et dribbleurs : les stats du Mondial 2026

Les hommes mentent mais pas les chiffres. Pendant que Lionel Messi (8 buts), Kylian Mbappé et Erling Haaland (7) s’écharpent pour être le meilleur buteur du Mondial 2026, d’autres joueurs se disputent dans des catégories statistiques plus niches. Petit point après les huitièmes de finale avec Squawka.

Si l’imblairable Matías Galarza ne sera pas celui ayant réalisé le plus de tacles (17, 5e), ses deux coéquipiers Andrés Cubas (23) et Juan José Cáceres (22) glanent pour l’instant la médaille d’or et d’argent de la meilleure boucherie au salon du Mondial, le second étant aussi celui qui a gagné le plus de duels avec 45, sans que Squawka ne précise combien par K-O.

Dibu Martinez parmi les pires gardiens

Le deuxième de ce classement de boxeurs est l’infatigable Elliot Anderson, toujours en lice avec l’Angleterre et récupérateur hors pair, même s’il est 5e dans ce domaine, derrière le briscard de Sunderland, Granit Xhaka.

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En plus d’avoir Kylian Mbappé à la course pour le meilleur scoreur, les Bleus ont toujours Michael Olise en tant que meilleur distributeur de caviars (5 passes décisives), devant un de ses adversaires marocains du soir, Brahim Díaz (4). L’ancien de Crystal Palace pourra compter sur son coéquipier en club et en sélection Dayot Upamecano pour intercepter ses tentatives, lui qui en est déjà à 12 interceptions, meilleur mondialiste. Bradley Barcola compte sur une qualification en demi-finales, synonyme de deux matchs supplémentaires, pour rattraper Lamine Yamal au classement des meilleurs dribbleurs (1er, 17 ich-ich réussis), étant pour l’instant 7ᵉ ex aequo.

Dans les cages, Emiliano Martínez est le pire gardien encore en lice, si on se réfère à son nombre d’arrêts (4) et à son efficacité sur les tirs cadrés (seulement 44 % de buts évités). Il se classe 51ᵉ des portiers du Mondial sur… 55 ayant réalisé au moins une parade. Le Suisse Gregor Kobel est le seul encore en compétition et dans le top 10 (5e, 16 arrêts), derrière le Paraguayen Orlando Gill, leader aux 23 interventions.

Facile quand on est le gardien de la dernière équipe au classement de la possession moyenne (29,7%).

Mike Maignan, leader à l’intérieur