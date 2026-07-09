Mike Maignan, leader à l’intérieur

Mike Maignan a beau être discret médiatiquement depuis le début de sa carrière, cela ne l’empêche pas de communiquer avec ses coéquipiers sur le terrain pour affirmer son rôle de leader de la défense des Bleus. Une formule gagnante depuis le début du Mondial, qui sera mise à rude épreuve ce jeudi face à la séduisante équipe du Maroc.

Une personne discrète redoute toujours le jour de son anniversaire. On la filme, on lui envoie des messages, on chante en son honneur et surtout on lui dit à quel point on l’aime. Les êtres humains réservés n’ont pas l’habitude d’être mis autant en lumière et se retrouvent souvent mal à l’aise. C’est le sentiment que laissait paraître Mike Maignan lorsque le 3 juillet dernier, ses coéquipiers de l’équipe de France ont fêté son anniversaire dans l’avion qui amenait les Bleus à Philadelphie pour le huitième de finale contre le Paraguay – pas un joli cadeau avec du recul. Le gardien de l’AC Milan avait beau sourire, on sentait un poil de gêne dans son regard tourné vers le hublot.

Embed t.co

Cette scène illustre à merveille ce que Mike Maignan est devenu en Bleu : un joueur respecté de tous, mais réservé en dehors du terrain. Depuis le début du Mondial, le portier n’a toujours pas pris la parole devant les médias. À l’Euro 2024 déjà, il était le seul joueur des Bleus à ne pas être passé en conférence de presse, l’homme n’étant pas un grand fan de l’exercice. Pour cette Coupe du monde, Kylian Mbappé est la voix de l’équipe de France, de par son capitanat, ses performances et ses messages envoyés aux racistes. À l’inverse, son coéquipier à l’autre bout du terrain ne fait pas beaucoup parler de lui. Un choix assumé depuis le début de sa carrière.

Discret en dehors, bruyant sur le terrain

Malgré ses 46 sélections et son rôle de titulaire indiscutable, le grand public ne connaît pas grand-chose de Maignan. Savent-ils qu’il est le seul joueur de cette liste des 26 à être né dans les DOM-ROM (en Guyane) ? Sont-ils capables de nommer son club formateur ? Son âge ? La marque de son froc lorsqu’il arrive à Clairefontaine ? Il n’est pas certain que les suiveurs de l’équipe de France des grands rendez-vous peuvent répondre à ces questions. Qu’importe pour Magic Mike, car il s’exprime avant tout via ses performances sur le terrain. « Mike Maignan est discret et aime être dans sa bulle, note Rudy Riou, gardien entre autres passé par Montpellier, Istres et Lens entre 1999 et 2015. Il se protège de cette façon et arrive au match avec une concentration maximale. Cela montre aussi le côté individualiste du poste de gardien. Tu penses d’abord à tes performances qui, ensuite, rejailliront sur le collectif. »

Mike Maignan est le chef d’orchestre des joueurs de champ chargés de défendre son but. Rudy Riou

Aux États-Unis, le gardien formé au Paris Saint-Germain montre que cette formule est gagnante. Dès que le coup d’envoi est donné, sa voix grave s’active enfin. Il ne cesse de parler à sa défense et de haranguer ses coéquipiers. D’après Rudy Riou, « Mike Maignan est le chef d’orchestre des joueurs de champ chargés de défendre son but. La communication est essentielle quand tu es gardien. En parlant, tu te protèges aussi toi-même, parce que tu alertes tes partenaires sur les dangers potentiels. Pendant tout le match, il faut être dans cette anticipation permanente et maintenir tout le monde en haleine. » Depuis sa surface, le grand gaillard d’1,90 mètre n’hésite pas non plus à replacer ses partenaires, une consigne ô combien importante pour une équipe de France offensive qui accepte le déséquilibre, et ainsi, laisse des espaces aux attaquants adverses.

La défense Koundé, Salbiba, Upamecano, Digne n’a jamais évolué ensemble dans une grande compétition avant ce Mondial 2026. La présence d’un patron dans les cages est donc rassurante pour ces quatre bonshommes. Les premiers matchs, où l’arrière-garde française n’a pas été beaucoup sollicitée, ont permis à ce club des cinq de trouver des repères avant le choc décisif contre l’attrayante sélection du Maroc ce jeudi. Un quart de finale où la défense devrait être davantage sollicitée que contre l’Irak ou le Paraguay. L’occasion pour Magic Mike de brailler sur ses coéquipiers et, surtout, de continuer à monter en puissance sur le plan individuel.

« Il n’a pas été affecté et suit sa route »

Après des débuts en dents de scie contre le Sénégal, où il aurait dû mieux faire sur la réduction du score d’Ibrahim Mbaye, Maignan a sorti le grand jeu face à la Norvège, arrêtant le penalty de Jorgen Strand Larsen. Avant de passer à autre chose, le principal intéressé déclarait sobrement qu’il travaillait pour faire ce genre d’arrêt et que ce sauvetage « envoyait un message » à la suite de son loupé contre les Lions de la Teranga. « Il n’a pas été affecté par les critiques et suit sa route », estime l’autre homme de l’ombre des Bleus Guy Stéphan. La preuve que la bulle de Maignan est bel et bien étanche.

Ses compères de la défense sont aussi sous le charme de leur portier : « Je n’ai aucune inquiétude pour Mike, c’est l’un des meilleurs gardiens du monde et je suis sûr qu’il va faire une grande Coupe du monde », pose William Saliba. De son côté, Maxence Lacroix susurre que Maignan « est un exemple pour nous. » À 31 ans, il est l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe. À défaut de devenir un personnage médiatique incontournable de l’équipe de France, il s’est transformé en leader de l’intérieur, dans le vestiaire comme sur le rectangle vert. Ça tombe bien, les déclarations qui commencent par « on avait à cœur » ne comptent pas pour gagner une Coupe du monde.

Pronostic France Maroc : analyse, cotes et prono Coupe du monde