Mike Maignan déjà l'égal d'Hugo Lloris sur les penaltys

Guy Stephan aussi pourrait nous lâcher un « Mike, c’est Mike ». Auteur de plusieurs parades décisives face à la Norvège, Mike Maignan a notamment repoussé le penalty de Jörgen Strand Larsen en début de seconde période. Déjà sa quatrième parade dans l’exercice avec l’équipe de France, sur huit tentatives subies. Un total qui lui permet d’égaler un certain Hugo Lloris… qui affiche lui un peu reluisant 4/27.

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Une prestation globale du dernier rempart des Bleus saluée par Stephan en conférence de presse d’après-match. « Il n’a pas été affecté par ça, j’en suis sûr, a-t-il assuré à propos des critiques subies par le gardien après le match face au Sénégal. Pour le premier but il ne peut pas grand-chose et ensuite il a été impeccable. »

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Donnez-nous une finale aux tirs aux buts contre l’Argentine, histoire de vérifier un truc.

L'improbable stat du troisième but de Dembélé